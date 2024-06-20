Пхеньян, 20 июня, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 20 июня опубликовало фотографии с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в салоне автомобиля Aurus.

Центральное телеграфное агентство Кореи Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в салоне автомобиля Aurus

В частности, на одном из фото главы государств сидят в салоне автомобиля, на другом их показали уже едущими за рулём: сначала машиной управлял Ким Чен Ын, затем за руль сел Владимир Путин.

Также государственное информагентство КНДР показало кадры с бюстом и картиной с изображением президента России, которые Ким Чен Ын преподнёс Путину в подарок. На одном из снимков также можно заметить сервиз и адмиральский кортик, которые северокорейский лидер получил в подарок от российского коллеги.

Центральное телеграфное агентство Кореи Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын у картины с изображением президента России

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Кроме того, радиостанция «Голос Кореи» 20 июня информировала, что Ким Чен Ын подарил Путину пару охотничьих собак национальной породы пхунсан. Указанная порода собак была выведена в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок был принят с признательностью, щенков в ближайшее время доставят в Москву, добавил Песков.