Москва, 26 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял переговорную группу от РФ в Стамбуле.

РИА Новости

«Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», — отметил Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании и который убедил Киев продолжать боевые действия.

17 июня 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.