Киев, 25 ноября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. В этом украинским СМИ признался лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной Раде Давид Арахамия.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Депутат заявил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта в том случае, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Но в ситуацию, в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.

«Джонсон убедил украинские власти не подписывать никаких соглашений с Россией», — добавил Арахамия.

Как сообщало ИА Регнум, недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина говорит об отсутствии понимания ситуации на Украине, заявил 23 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления, отметили в своём материале 24 ноября обозреватели немецкой газеты Bild.