Москва, 20 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали производство вооружения и техники для ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 20 июня на брифинге.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он отметил, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Так Россия ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на её территории.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе. Он уточнил, что вероятная причина — атака беспилотника. Позже пожар перекинулся на второй резервуар.

В ночь на 20 июня также в результате атаки дронов ВСУ произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Энем Тахтамукайского района в Адыгее.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани. Там дрон-камикадзе полностью разрушил частный дом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате налёта ВСУ погибла женщина.

По данным Министерства обороны, в течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами силы ПВО подавили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, шесть беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Адыгеи, по три — над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.