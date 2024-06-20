Тамбовская область, 20 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. После атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области пожар перекинулся на второй резервуар, сообщил 20 июня представитель экстренных служб, слова которого приводит «Газета.Ru».

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По его словам, горят две ёмкости с нефтепродуктами из девяти. По предварительной информации, нефтебазу атаковали два украинских дрона, один был сбит.

Ранее глава региона Максим Егоров сообщал о возгорании одного резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Он уточнил, что инцидент случился, предположительно, из-за беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 июня также в результате атаки дронов ВСУ произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Энем Тахтамукайского района в Адыгее.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани. Там дрон-камикадзе упал на частный дом и полностью его разрушил. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате налёта ВСУ погибла местная жительница.

По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами силы ПВО подавили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, дежурными средствами противовоздушной обороны шесть беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Республики Адыгея, ещё три БПЛА поразили в Брянской области. Также три дрона нейтрализовали в небе Краснодарского края, по одному БПЛА — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.