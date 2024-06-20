Москва, 20 июня, 2024, 07:37 — ИА Регнум. В течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами подавили 15 украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны шесть беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Республики Адыгея, ещё три БПЛА поразили в Брянской области. Кроме того, три дрона нейтрализовали в небе Краснодарского края, по одному БПЛА — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 июня на Украине получил повреждение объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Глава областной администрации Сергей Борзов подтвердил попадание. Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.

Сигнал об опасности с воздуха в ночь на 20 июня включали практически на всей территории Украины, в том числе и в Киеве.

На Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске и на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.