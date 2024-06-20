В Краснодарском крае беспилотник ВСУ упал на дом, погибла женщина
В краснодарском Славянске-на-Кубани беспилотник ВСУ упал на дом, погибла женщина
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 20 июня, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Славянск-на-Кубани ночью 20 июня подвергся атаке со стороны украинских террористов. Дрон-камикадзе упал на частный дом. Подробности сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Дом, на который упал беспилотник, полностью разрушен. Оперативные и экстренные службы выехали на место происшествия.
«Завалы разбирают. По предварительной информации, есть погибший», — добавили в оперштабе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил налёт ВСУ. По его информации, погибла жительница района.
«Приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал в Telegram-канале Кондратьев.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске.
Воздушная тревога в ночь на 20 июня была объявлена практически на всей территории Украины, в том числе в Киеве.
В Луганске ночью 20 июня прогремела серия взрывов.
Российская группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области у Волчанска, Старицы и Липцов.