Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 20 июня, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Славянск-на-Кубани ночью 20 июня подвергся атаке со стороны украинских террористов. Дрон-камикадзе упал на частный дом. Подробности сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Дом, на который упал беспилотник, полностью разрушен. Оперативные и экстренные службы выехали на место происшествия.

«Завалы разбирают. По предварительной информации, есть погибший», — добавили в оперштабе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил налёт ВСУ. По его информации, погибла жительница района.

«Приношу глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал в Telegram-канале Кондратьев.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске.

Воздушная тревога в ночь на 20 июня была объявлена практически на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

В Луганске ночью 20 июня прогремела серия взрывов.

Российская группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области у Волчанска, Старицы и Липцов.