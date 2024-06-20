Тамбов, 20 июня, 2024, 08:11 — ИА Регнум. На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание, предположительно, из-за атаки беспилотника, сообщил 20 июня глава региона Максим Егоров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ранним утром произошёл хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, инцидент случился, предположительно, из-за беспилотника. К ликвидации привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ночью 20 июня в результате атаки беспилотников ВСУ произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Энем Тахтамукайского района в Адыгее.

Ночью 20 июня город Славянск-на-Кубани атаковали украинские террористы. Дрон-камикадзе упал на частный дом и полностью его разрушил. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате налёта ВСУ погибла местная жительница.

В течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами силы ПВО подавили 15 украинских беспилотников.