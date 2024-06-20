Москва, 26 мая, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Разведывательные беспилотники Североатлантического альянса практически в постоянном режиме готовят основу для ударов ВСУ по России, поэтому они должны стать законной целью для уничтожения. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Airman 1st Class Kyrii Richardso/Global Look Press

«Удары по территории России, прежде всего, Крыму и Краснодарскому краю, открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО», — сказал он журналистам.

По его словам, НАТО готовит основу для дальнейших террористических ударов. Беспилотники альянса накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении, после чего ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками по территории России.

Поэтому для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей России эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в марте Минобороны России обнародовало информацию о том, что самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии попытались приблизиться к российской государственной границе над Чёрным морем. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-30 ВКС России.

Нарушения госграницы удалось не допустить. В Минобороны подчеркнули, что Су-30 выполнил полёт над нейтральными водами, соблюдая все международные нормы.

В середине марта 2023 года в воды Чёрного моря упал американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны России уточнили, что поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с дроном. В ходе полёта беспилотник стал резко маневрировать, а затем потерял управление и рухнул в море.