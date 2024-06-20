Киев, 20 июня, 2024, 04:22 — ИА Регнум. На территории подконтрольной Киеву части Запорожской области ночью 20 июня прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров подтвердил эту информацию.

«Взрыв в Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

Других подробностей Фёдоров не привёл.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске. Местные власти не сообщали о повреждённых объектах. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население 12 областей сирены предупредили об опасности с воздуха.

Ночью 20 июня о возможной опасности атаки беспилотников предупредили жителей Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.

Очевидцы также сообщили, что в ночь на 20 июня в Луганске прозвучало несколько взрывов.