В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремел взрыв
Киев, 20 июня, 2024, 04:22 — ИА Регнум. На территории подконтрольной Киеву части Запорожской области ночью 20 июня прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров подтвердил эту информацию.
«Взрыв в Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.
Других подробностей Фёдоров не привёл.
Как передавало ИА Регнум, на Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске. Местные власти не сообщали о повреждённых объектах. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население 12 областей сирены предупредили об опасности с воздуха.
Ночью 20 июня о возможной опасности атаки беспилотников предупредили жителей Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.
Очевидцы также сообщили, что в ночь на 20 июня в Луганске прозвучало несколько взрывов.