Днепропетровск, Украина, 20 июня, 2024, 03:35 — ИА Регнум. На Украине ночью 20 июня на фоне объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Днепропетровске. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Подробности инцидента не известны. Информации от местных властей о повреждённых объектах не поступало.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население 12 областей сирены предупредили об опасности с воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога в ночь на 20 июня была объявлена практически на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

Ночью 20 июня о возможной опасности атаки БПЛА предупредили население Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.

В Луганске ночью 20 июня прогремела серия взрывов.