Киев, 20 июня, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога в ночь на 20 июня была объявлена практически на всей территории Украины, в том числе и в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучал в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

Кроме того, воздушную тервогу объявили и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Сигнал начал распространяться с Винницкой области в 01:16 мск, а в 01:52 звучал и в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области ночью 20 июня была объявлена опасность атаки БПЛА.

В Курской области ночью 20 июня население предупредили об опасности атаки БПЛА.

Село Березовка Борисовского района Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Ранение получила местная жительница.

В Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь жителей, написал 19 июня в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.