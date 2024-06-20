Винница, Украина, 20 июня, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры получил повреждение в Винницкой области Украины. Об этом 20 июня сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, СВО, крышка

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в Винницкой области объявляли воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, сигнал об опасности с воздуха в ночь на 20 июня включали практически на всей территории Украины, в том числе и в Киеве. Тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях. Кроме того, сигнал звучал и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены сначала включили в Винницкой области в 01:16 мск, а в 01:52 — в Киеве.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области 17 июня был повреждён объект критической инфраструктуры. Назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что кроме объекта критической инфраструктуры пострадал газопровод.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, подчёркивали неоднократно в Кремле.