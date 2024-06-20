Белгород, 20 июня, 2024, 04:41 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 20 июня ввели режим ракетной опасности. Об этом оповестил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Белгород, укрытие

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — сообщил в 04:13 мск Гладков в Telegram-канале.

Глава области посоветовал населению спуститься в подвал и не покидать его до отбоя ракетной опасности.

Через 14 минут Гладков сообщили об отмене опасности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 июня на всей территории Белгородской области объявляли опасность атаки беспилотников. Администрация Белгорода призвала жителей региона к бдительности.

Также ночью 20 июня о возможной опасности атаки беспилотников предупредили население Курской, Воронежской и Липецкой областей.

Город Славянск-на-Кубани ночью 20 июня подвергся атаке со стороны украинских террористов. Дрон-камикадзе упал на частный дом. Здание полностью разрушено. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил налёт ВСУ. По его информации, погибла жительница района.