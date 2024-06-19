Курск, 20 июня, 2024, 02:09 — ИА Регнум. В Курской области ночью 20 июня население предупредили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он призвал граждан быть бдительными.

Смирнов сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, город Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, остался без света из-за атаки украинских беспилотников.

В Азове Ростовской области ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами.