Липецк, 20 июня, 2024, 02:56 — ИА Регнум. На территории Липецкой области в ночь на 20 июня объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Он призвал население следить за оперативной обстановкой в официальных источниках информации.

В областном Управлении МЧС сообщили, что в регионе объявлен жёлтый уровень «Воздушная опасность».

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 июня о возможной опасности атаки БПЛА предупредили население Курской, Воронежской и Белгородской областей.

Воздушная тревога в ночь на 20 июня была объявлена практически на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

В Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь жителей, написал 19 июня в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.