Население Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Воронеж, 20 июня, 2024, 02:18 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 20 июня была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Иван Шилов ИА Регнум
Украинский БПЛА
Он заверил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове и попросил население сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ночью 20 июня население предупредили об опасности атаки БПЛА.
Село Березовка Борисовского района Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Ранение получила местная жительница.
В Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь жителей, написал 19 июня в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.