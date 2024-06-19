Воронеж, 20 июня, 2024, 02:18 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 20 июня была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он заверил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове и попросил население сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ночью 20 июня население предупредили об опасности атаки БПЛА.

Село Березовка Борисовского района Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Ранение получила местная жительница.

В Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь жителей, написал 19 июня в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.