Белгород, 20 июня, 2024, 02:47 — ИА Регнум. В ночь на 20 июня на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация Белгорода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА на всей территории области», — написали в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Жителей региона призвали к бдительности.

Предупреждение распространили в 02:16 мск.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июня село Березовка Борисовского района Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Ранение получила местная жительница, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой скорая помощь увезла в больницу Белгорода. Также в результате прямого прилёта боеприпаса на частный дом были повреждены надворные постройки. В доме выбило окна, посекло кровлю и фасад.

В этот же день средства ПВО сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей ВСУ. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений не было.

15 июня Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, пострадали два мирных жителя. Их с множественными осколочными ранениями госпитализировали. Также в посёлке повреждение получила линия электропередачи.