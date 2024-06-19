Азов, Ростовская область, 19 июня, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Азове Ростовской области после атаки беспилотника на нефтебазу разгерметизировался второй резервуар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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«К сожалению, не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара», — написал глава области в Telegram-канале.

Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара, добавил Голубев.

Как передавало ИА Регнум, в результате налёта беспилотников ВСУ 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами в Азове. Четыре ударных дрона были направлены для атаки на нефтебазу. Отмечалось, что угрозы для жителей нет.

Первоначально сообщалось, что площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, позже в МЧС уточнили, что ликвидируют возгорание на площади 3,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 200 специалистов и 49 единиц техники.

Утром 19 июня МЧС сообщило, что пожар на нефтебазе локализован.