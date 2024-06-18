Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 04:16 — ИА Регнум. В Азове Ростовской области ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев во временном логистическом центре

По информации главы области, жертв нет.

На место пожара выехали спасатели и пожарные, а также руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

«Подразделением МЧС проводится тушение открытого огня», — добавил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики в ночь на 18 июня с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Есть пострадавшая.

14 июня в результате удара по Шебекино в Белгородской области в многоквартирном жилом пятиэтажном доме на Железнодорожной улице обрушился подъезд. Пять человек погибли, семь пострадали, ещё шестерых спасателям удалось достать из-под завалов.