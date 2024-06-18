Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Четыре ударных беспилотника ВСУ были направлены в Азовский район Ростовской области для атаки на нефтебазу. Об этом сообщил представитель экстренных служб, пишет 18 июня «Газета.Ru».

Кадр из видео

По предварительным данным, нефтебазу атаковали четыре ударных украинских БПЛА, заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в городе Азове после налёта беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами. Он отметил, что риски распространения пожара на другие объекты отсутствуют, угрозы для жителей нет.

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К месту направили пожарный поезд, а также лабораторию Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха. Первоначально сообщалось, что площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, позже в МЧС уточнили, что ликвидируют возгорание на площади 3,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 200 специалистов и 49 единиц техники. Содержание в воздухе загрязняющих веществ не превышает норму.