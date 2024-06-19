Азов, Ростовская область, 19 июня, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Пожар, охвативший резервуар с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области 18 июня, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная служба

Возгорание было локализовано ранним утром 19 июня в 05:30 мск на площади 3200 кв. метров.

Заливка продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в результате налёта беспилотников ВСУ 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами в Азове.

Четыре ударных дрона были направлены для атаки на нефтебазу. Рисков распространения пожара на другие объекты не было, угрозы для жителей нет.

Первоначально сообщалось, что площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, позже в МЧС уточнили, что ликвидируют возгорание на площади 3,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 200 специалистов и 49 единиц техники.

Ночью 19 июня в селе Малехов Львовской области Украины были слышны звуки взрыва, информировал мэр Львова Андрей Садовой.