Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Тушение резервуара с нефтепродуктами продолжается в Азовском районе Ростовской области, сообщает 18 июня пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

По уточнённой информации, площадь пожара составляет 3200 кв. м. К тушению привлечены 200 специалистов, задействовано 49 единиц техники.

«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами в городе Азове загорелись после налёта беспилотников ВСУ. Он отметил, что риски распространения пожара на другие объекты отсутствуют.

К месту направили пожарный поезд, а также лабораторию Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха. Первоначально сообщалось, что площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м.