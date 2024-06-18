Пожар в Азове ликвидируют на площади 3200 квадратных метров
Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Тушение резервуара с нефтепродуктами продолжается в Азовском районе Ростовской области, сообщает 18 июня пресс-центр МЧС России.
По уточнённой информации, площадь пожара составляет 3200 кв. м. К тушению привлечены 200 специалистов, задействовано 49 единиц техники.
«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами в городе Азове загорелись после налёта беспилотников ВСУ. Он отметил, что риски распространения пожара на другие объекты отсутствуют.
К месту направили пожарный поезд, а также лабораторию Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха. Первоначально сообщалось, что площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м.