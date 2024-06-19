Пхеньян, 19 июня, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Государственный приём от имени главы КНДР Ким Чен Ына в честь президента России Владимира Путина начался 19 июня в Доме приёмов «Моннангван» в Пхеньяне, где лидеры двух стран планируют произнести торжественные тосты.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в спортивном комплексе «Чеюкквон»

Мероприятию предшествовал торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896606" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После этого, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Ким Чен Ын поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы. Затем российский президент вылетит в Ханой.

Также президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын 19 июня в Пхеньяне возложили цветы к монументу в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. Перед началом церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В преддверии визита президента России в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

19 июня лидеры двух стран провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, рассказал российский президент. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

По итогам переговоров лидеры обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.