Пхеньян, 18 июня, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Флаги России появились на улицах Пхеньяна в преддверии визита в КНДР президента Владимира Путина. Кадры подготовки к приёму российского лидера опубликовали 18 июня «Известия».

Анастасия Савиных/ТАСС Аэропорт Пхеньяна накануне визита президента РФ Путина

В аэропорту Пхеньяна повесили плакат о российско-корейской дружбе и приготовили восемь рулонов красной ковровой дорожки. Предполагается, что Путин пройдёт по ней от самого самолёта до терминала, отметил корреспондент.

Портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин отправится с государственным визитом КНДР вечером 18 июня. Основные мероприятия запланированы 19 июня, затем в тот же день российский лидер прибудет во Вьетнам. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ынпроведут неформальные переговоры тет-а-тет, также запланированы переговоры делегаций в расширенном составе. В Пхеньяне состоится торжественный концерт, Владимир Путин посетит его, добавил Ушаков.

Пхеньян из-за предстоящего визита президента России наполнен «атмосферой радости», написала северокорейская газета «Нодон синмун». Издание отметило, что визит Путина в КНДР представляет реальную возможность развития дружественных отношений между странами.

В статье для газеты, опубликованной 18 июня, Путин подчеркнул, что между Россией и КНДР продолжает развиваться многоплановое партнёрство. Москва высоко ценит твёрдую поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции на Украине, солидарность с российской стороной по ключевым международным вопросам и готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке ООН.