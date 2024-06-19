Пхеньян, 19 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 19 июня в Пхеньяне возложили цветы к монументу в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Перед началом церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран.

Президент России, опустившись на одно колено, расправил бело-сине-красные ленты на венке, а затем поклонился монументу в память о павших.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, рассказал президент РФ. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. 19 июня лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

В преддверии визита Путина в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет президента России повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги. 19 июня Путин и Ким Чен Ын посетили концерт.

Кроме того, лидеры обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.