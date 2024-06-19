Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Подписан новый межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что Россия не исключает военно-техническое сотрудничество с КНДР в рамках этого договора.

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