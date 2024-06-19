Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Объективная и сбалансированная позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс Пхеньяна, заявил 19 июня президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на российско-корейских переговорах в Пхеньяне

Как Россия, так и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, подчеркнул глава российского государства.

«Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса. Такая линия корейского руководства — это ещё одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса», — заявил президент России.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын ранее отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведению специальной военной операции на Украине. Российская сторона ценит последовательную и неизменную политическую поддержку властей КНДР, в том числе относительно конфликта на Украине, отмечал Путин.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын. Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин и Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.