Луганск, 19 июня, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Военнослужащий Антон Микужис, который сопровождал съёмочную группу телеканала НТВ в Горловке в ДНР и попавший вместе с журналистами под обстрел киевских боевиков, умер 18 июня в больнице не приходя в сознание. О смерти офицера сообщили в Луганском информационном центре, ссылаясь на одного из коллег Микужиса.

Соцсети Антон Микужис

Погибшему было 33 года. Он работал в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

Под обстрел ВСУ журналисты попали в посёлке Гольмовский.

По словам сослуживцев, Антон Микужис часто выезжал на передовую, был в самом эпицентре боевых действий. Он был надёжным, жизнерадостным, всегда отзывался на просьбу о помощи. У Антона осталась семья.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня оператор НТВ Валерий Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер Антон Микужис получили тяжёлые ранения в результате обстрела украинских боевиков. Их доставили в больницу, где 46-летний Кожин скончался через несколько часов, Ивлиеву ампутировали руку.

Раненные под Горловкой журналисты находились в коме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Валерия Кожина по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов.

СК представит к ведомственным наградам Кожина (посмертно) и Алексея Ивлиева.