Москва, 18 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Госдума на заседании 18 июня приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки.

Александр Кряжев/РИА Новости

Законопроект вводит режим высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на территории России. Правом принимать такие решения наделяются органы внутренних дел. Сейчас соответствующие полномочия есть у судей и сотрудников пограничной службы.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее утверждение документа было поддержано правительством.

Как передавало ИА Регнум, законопроект внесли в Госдуму 27 апреля. В пояснительной записке отмечается, что нововведение должно обеспечить сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранцев в суды, а это, в свою очередь, позволит оперативно депортировать иностранцев, нарушивших российское законодательство.

2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Управление МВД по Московской области 18 июня сообщило, что по итогам длившегося в течение недели первого этапа операции «Нелегал-2024» из России будет выдворено более 1,5 тыс. мигрантов. Всего было возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в стране было составлено свыше 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности — более 800.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.