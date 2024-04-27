Москва, 28 апреля, 2024, 00:28 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части наделения органов внутренних дел (полиции) полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у полиции. Нововведение должно обеспечить сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды. Эо позволит оперативно депортировать иностранцев, нарушивших российское законодательство.

Как сообщало ИА Регнум, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о новом режиме высылки мигрантов, назвал это решение давно назревшей мерой. Он выразил уверенность в том, что законопроект пройдёт все необходимые стадии рассмотрения и будет принят. Политолог напомнил, что ранее президент России Владимир Путин указывал на недоработки в этой сфере и на необходимость принятия новых решений в связи с изменившейся ситуацией.

Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы. Также Путин указал на необходимость создания современных цифровых электронных баз биометрических данных, так как существующих в настоящее время, судя по всему, недостаточно.