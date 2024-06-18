Красногорск, 18 июня, 2024, 15:03 — ИА Регнум. По итогам длившегося неделю в Московской области первого этапа операции «Нелегал-2024» из России будет выдворено более 1,5 тыс. мигрантов, сообщили 18 июня в областном главке МВД.

Павел Лисицын / РИА Новости

В ведомстве напомнили, что на территории Московской области в период с 3 по 9 июня проведён первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

«В результате пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Всего за указанный период было возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в стране было составлено свыше 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности — более 800.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

В начале июня глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что практика покупки гражданства России должна быть прекращена. Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан России при реализации миграционной политики. В нём участвовали в том числе представители МВД, министерств труда, просвещения, здравоохранения и других ведомств.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.