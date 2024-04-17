России нужна новая политика в отношении трудовых мигрантов — после теракта в «Крокусе» с этим согласны практически все.

Иван Шилов ИА Регнум

Вот и секретарь Совбеза Николай Патрушев 16 апреля говорил не только о том, что необходимо пресекать попытки формирования этнических анклавов, потому что нелегальная миграция остается питательной средой для террористов и экстремистов. Но и о том, что Владимир Путин поставил задачу по кардинальному обновлению подходов к миграционной политике.

Критерии этого кардинального обновления — то есть пересмотра — Патрушев тоже напомнил: обеспечение национальных интересов и безопасности общества, сохранение российской культурной и языковой самобытности.

В этой формуле не забыта экономика. Главная причина привлечения мигрантов — национальные интересы России подразумевают ведь и экономическое развитие. Сейчас власти готовят действительно серьезные изменения в миграционную политику.

Но нужно сделать так, чтобы они стали не просто очередной реакцией на чрезвычайное происшествие, а привели к реальным положительным изменениям в этой очень тяжелой и запущенной ситуации.

Ведь мы даже не знаем, сколько у нас в стране мигрантов. Президент как-то даже называл цифру в 10 миллионов, но большинство экспертов сходится на вдвое меньшем количестве.

Вопрос, правда, в том, кого считать мигрантами? Только тех, кто работает в России по патенту, рабочей визе или даже без них? Или еще и тех, кто получил гражданство России за последние десятилетия? Тогда названная президентом цифра окажется даже заниженной.

А ведь среди миллионов новых граждан России очень многие ничем, кроме паспорта, не отличаются от легальных и нелегальных трудовых мигрантов — если брать критерии русского языка, культуры и в целом адаптации к нашему укладу жизни.

Речь идет, естественно, не о жителях бывших украинских регионов, а о приезжих из бывших советских республик Средней Азии. Именно их имеют в виду и власти, и наши граждане, когда говорят о «проблемах с мигрантами».

Киргизия, Таджикистан и Узбекистан — основные поставщики переселенцев, и именно они составляют подавляющую часть как легальных и нелегальных мигрантов, так и получивших российское гражданство.

И если с новыми нашими согражданами из их числа поезд, что называется, уже ушел, то в отношении легальных и тем более нелегальных мигрантов все в нашей власти — мы можем изменить политику так, как считаем нужным. Но как?

Проще и одновременно сложнее всего с нелегалами. Их, по оценкам, почти миллион, и нужно поставить цель ликвидации этого явления как такового. Понятно, что это зависит и от борьбы с коррупцией, и от ситуации на рынке труда, и в целом от атмосферы в обществе, но тут нет ничего недостижимого.

Если не полностью изжить, то минимизировать нелегальную миграцию возможно в течение нескольких лет — была бы воля и настойчивость в выполнении законов и правил (которые сейчас еще будут ужесточены).

Но нелегальная миграция в основе своей является производной от легальной, ведь в этот разряд переходят те, у кого истек срок действия патента, разрешения на работу. Поэтому главным в изменении миграционной политики является пересмотр критериев и масштабов легальной трудовой миграции.

Самым простым способом был бы запрет низкоквалифицированных гастарбайтеров как таковых, это сразу же отсекло бы львиную долю мигрантов.

Но сделать это резко и быстро, увы, невозможно: у нас действительно есть огромный дефицит рабочих рук. Он оценивается в 4–5 миллионов человек и просто так убрать дешевую рабочую силу не получится.

Но нужно поставить это как важнейшую цель. Для ее достижения необходимо сочетать целый ряд мер. Причем как в отношении ответственности работодателей за привлекаемых ими мигрантов, так и через перераспределение имеющихся трудовых ресурсов.

Тут и повышение минимальной оплаты труда, и обязанность работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, и вытаскивание из тени и неэффективной занятости множества наших граждан.

В итоге мы можем найти (перераспределить) на собственном рынке труда несколько миллионов работников.

Да, это потребует серьезных усилий и средств, но если сравнивать с социально-экономическими и политическими последствиями от неконтролируемой и неадаптируемой миграции, то оно окупится сторицей.

Перераспределение трудовых ресурсов необходимо до того момента, пока мы не вылезем из демографической ямы с помощью возвращения к большой семье. А это в принципе важнейшая и безальтернативная задача для нас на ближайшие десятилетия.

А пока будет сохраняться дефицит рабочих рук, необходимо переходить к привлечению трудовых резервов из тех стран, чьи граждане после завершения трудовых контрактов не будут оставаться в России. Например, на крупные объекты строительства вполне можно привлекать квалифицированную рабочую силу из КНДР.

При этом трудовая миграция из Средней Азии будет сокращаться и за счет более жестких критериев отбора — языкового и профессионального. Необходимо и ужесточение условий получения российского гражданства.

Большинство мигрантов на самом деле и так хотели бы со временем вернуться к себе домой, а понимание невозможности купить за взятки российский паспорт приведет к тому, что таких станет абсолютное большинство.

И только те, кто действительно решил связать свою судьбу и судьбу своих детей с Россией, стать частью русской цивилизации, которая в своем многообразии включает и мусульман, смогут честно и искренне стать гражданами России.

России, у которой сейчас множество проблем, связанных в том числе и с безумным развалом СССР. И пока мы решаем одни из них на западном направлении, нам нельзя допустить нарастание других, связанных уже с переселенцами с востока.

Мы не отказываемся и не отворачиваемся от Средней Азии, с которой нас связывает очень многое. Но нам не нужны проблемы ни у себя дома, ни в странах, откуда приезжают мигранты.

В наших интересах помочь им стать сильнее и самодостаточнее, но при этом не жертвуя своим представлением о правильном обустройстве России и сохранении нашей цивилизации.

В конечном счете сильная, самобытная, самостоятельная и влиятельная Россия нужна не только нам, но и среднеазиатским республикам, которым тогда будут гарантированы стабильность и развитие. И найдется работа для всех, кто сейчас вынужден уезжать на заработки за границу.