Москва, 2 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Россию для того, чтобы жить и трудиться, должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык, что должно стать решающим принципом в этом вопросе. Об этом 2 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Максим Блинов/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь властям необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сберечь и сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную и языковую самобытность России, которые являются её силой.

«Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля президент заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике. Путин поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам совместно с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также отметил необходимость создания современных цифровых электронных баз биометрических данных, потому что имеющихся, очевидно, недостаточно. Президент подчеркнул, что имеющиеся базы не позволяют полностью купировать риски и рецидивы незаконной миграции.