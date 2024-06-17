Москва, 17 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект, который вводит режим высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на территории РФ.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в соответствующем документе.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал проект о праве полиции выдворять иностранцев. В предложенном законопроекте предлагается наделить должностных лиц органов внутренних дел правом назначать административное выдворение. Комитет предложил Совету Госдумы рассмотреть вопрос о принятии проекта федерального закона в первом чтении 18 июня.

Законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев внесли в Госдуму на рассмотрение 27 апреля. Нововведение должно обеспечить сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранцев в суды. Это позволит оперативно депортировать иностранцев, нарушивших российское законодательство.