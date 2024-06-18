Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами. Объёмом пожара составляет 5 тыс. кубических метров. Подробности сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожарный поезд выехал на место ЧП. Всего в тушении резервуара задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет.

Для контроля за состоянием воздуха направлены специалисты лаборатории Роспотребнадзора.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896284" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в Азове ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами, написал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На место пожара выехали спасатели и пожарные, а также руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

Серия взрывов прогремела в ночь на 18 июня в Харькове. На момент взрывов воздушную тревогу не объявляли.

Поздним вечером 17 июня в Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Утверждалось, что в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучал на тот момент около двух часов. Возможные последствия взрывов не приводились.

В Одессе также вечером произошёл взрыв, подтвердил мэр города Геннадий Труханов.