В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
МЧС: возгорание резервуара с нефтепродуктами ликвидируют в Ростовской области
Азов, Ростовская область, 18 июня, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами. Объёмом пожара составляет 5 тыс. кубических метров. Подробности сообщили в МЧС РФ.
Пожарный поезд выехал на место ЧП. Всего в тушении резервуара задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет.
Для контроля за состоянием воздуха направлены специалисты лаборатории Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА Регнум, в Азове ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами, написал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На место пожара выехали спасатели и пожарные, а также руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.
Серия взрывов прогремела в ночь на 18 июня в Харькове. На момент взрывов воздушную тревогу не объявляли.
Поздним вечером 17 июня в Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Утверждалось, что в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучал на тот момент около двух часов. Возможные последствия взрывов не приводились.
В Одессе также вечером произошёл взрыв, подтвердил мэр города Геннадий Труханов.