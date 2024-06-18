Харьков, Украина, 18 июня, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в ночь на 18 июня в городе Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — указали авторы.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, в Харьковской области на момент взрывов воздушную тревогу не объявляли.

Местные власти информацию о взрывах не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 17 июня в Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Утверждалось, что в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучал на тот момент около двух часов. Возможные последствия взрывов не приводились.

В Одессе также вечером произошёл взрыв, подтвердил мэр города Геннадий Труханов. Других подробностей он не сообщил. В Одессе ранее объявляли воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал отключили в 23:22.