Одесса, Украина, 17 июня, 2024, 23:38 — ИА Регнум. В Одессе поздним вечером 17 июня прогремел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

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Ранее в Одессе была объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 23:22 её отменили.

Подробности инцидента Труханов не сообщил. Нет информации о повреждённых объектах.

Как сообщало ИА Регнум, сразу несколько взрывов прогремели 17 июня в Харькове на фоне воздушной тревоги.

17 июня агентство «РБК-Украина» передавало о взрывах в Полтаве. Ранее по области объявляли воздушную тревогу. При этом официальной информации о взрывах не поступало.