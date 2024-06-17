Харьков, Украина, 17 июня, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Сразу несколько взрывов прогремели 17 июня в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — уточнили журналисты.

Отмечается, что в городе и Харьковской области ранее была объявлена ​​воздушная тревога.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучит около двух часов.

О возможных последствиях взрыва не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, также 17 июня агентство «РБК-Украина» передавало о взрывах в Полтаве. Ранее по области объявляли воздушную тревогу. При этом официальной информации о взрывах не поступало.

В этот же день взрыв прогремел в Харькове на фоне сигнала об опасности с воздуха. Как указал мэр Игорь Терехов, взрывы прогремели в городе и пригороде. По непроверенным данным, удар наносили корректируемой авиабомбой.

Днём ранее, 16 июня, несколько взрывов прогремело в городе Миргороде, который находится в Полтавской области. На территории региона объявляли воздушную тревогу.