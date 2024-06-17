Джакарта, 17 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Джакарта не стала подписывать совместное коммюнике по Украине на саммите в Швейцарии из-за отсутствия России, заявил 17 июня официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмират, слова которого приводит агентство ANTARA.

(сс) Prayitno

Он отметил, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован путём переговоров с участием всех его сторон.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.

Позднее стало известно, что Ирак и Иорданию исключили из списка стран, поддержавших заключительное коммюнике, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации».

17 июня официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива уточнил, что список стран, которые поддержали итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, может измениться.

Как отметил в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многие страны во время «мирного саммита» по Украине в Швейцарии говорили о бесперспективности обсуждения урегулирования конфликта без России. Тот факт, что страны, с которыми Россия поддерживает дружеские контакты, например, Венгрия, Сербия и Турция, поддержали итоговую декларацию «саммита мира», не испортит отношения с Москвой, добавил также представитель Кремля.

Во время выступления на открытии «мирного саммита» президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта по Украине невозможно без участия России. При этом представителей России на мероприятие не пригласили. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о необходимости пригласить представителей России на следующий саммит по Украине. По его словам, в Киеве рассчитывают, что следующий саммит приведёт к завершению конфликта.

Накануне саммита, 14 июня, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей и если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.