Швейцария, 17 июня, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Вторая международная конференция по Украине должна пройти с участием России, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно… Мы понимаем, что придёт момент, когда нам нужно будет говорить с Россией», — приводит слова Кулебы украинское издание «Страна. ua».

По его словам, в Киеве рассчитывают, что следующий саммит приведёт к завершению украинского конфликта.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швейцарии допустили, что вторая конференция по Украине состоится до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, которые запланированы на 5 ноября. Власти Швейцарии уже выразили готовность организовать следующий саммит, а президент страны Виола Амхерд назвала невозможным разрешение конфликта без участия России в переговорном процессе.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, поддержали 80 стран из 93 прибывший на саммит. При этом в итоговое коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором в рамках так называемой формулы мира настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО. Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях конференции по Украине назвал инициативу Путина проблеском надежды и подчеркнул, что саммит в Швейцарии был бы более ориентированным на результат, если бы на нём присутствовали представители России.