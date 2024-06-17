Берн, 17 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Ирак и Иордания попали в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации». Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива.

URS FLUEELER/POOL/ТАСС

В воскресенье, 16 июня, Иорданию и Ирак исключили из списка стран, поддержавших заключительное коммюнике после саммита по Украине в Швейцарии. Причиной стало ошибочное добавление этих государств в список подписавших.

«В таких случаях каждая делегация, участвующая в мероприятии, заранее получает коммюнике, а затем в случае, если она возражает против его подписания, должна сообщить об этом принимающей стране. Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены», — рассказал дипломат.

Клива уточнил, что Ирак и Иордания попросили исключить свои имена из списка подписантов после публикации заключительного коммюнике, что и сделали.

Дипломат подчеркнул, что ни у одной другой делегации не было подобной проблемы, поэтому список подписавших коммюнике можно считать окончательным.

В итоговый вариант документа вошли пункт о ядерной безопасности, в том числе и возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС, пункт об обмене пленными по формуле «всех на всех» и пункт о безопасном судоходстве в Чёрном и Азовском морях. Однако призыв к немедленному выводу российских войск из текста коммюнике исключили.

Также 16 июня стало известно, что итоговый документ не стали подписывать Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

Многие страны, в том числе и Китай, изначально отказались принять участие в «мирной» конференции по объективным причинам, в том числе и из-за отсутствия России на мероприятии.

Как сообщало ИА Регнум, во время выступления на открытии «мирного саммита» президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта по Украине невозможно без участия России. При этом представителей России на мероприятие не пригласили.