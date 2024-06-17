Люцерн, Швейцария, 17 июня, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Список стран, которые поддержали итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, может измениться. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива.

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Он объяснил, что по 18 июня включительно в документ могут внести изменения. Таким образом, до истечения поставленного срока каждое государство может присоединиться к коммюнике или отозвать подпись.

«Этот процесс всё еще продолжается. Таким образом, если та или иная страна установит с нами контакт сегодня или завтра, то мы внесем изменения в список. Это касается как возможного желания выйти из списка, так и возможного присоединения к нему», — пояснил представитель МИД.

Так, например, в воскресенье, 16 июня, Ирак и Иорданию исключили из списка стран, поддержавших заключительное коммюнике после саммита по Украине в Швейцарии, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации». Изначально все страны-участники должны были до начала завершающей сессии информировать организаторов о том, устраивает ли их содержание проекта документа. Информации о несогласии с ним со стороны Иордании и Ирака в указанные сроки не поступило, поэтому они оказались в списке тех, кто поддерживает данное решение. Однако позднее внесли изменения и несогласные с коммюнике страны исключили из первоначального списка.

Также, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многие страны во время «мирного саммита» по Украине в Швейцарии говорили о бесперспективности обсуждения урегулирования конфликта без России.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего выступления сказал, что вторая международная конференция по Украине должна пройти с участием России. Он считает, что следующий саммит должен положить конец конфликту между РФ и Украиной.

Также президент Швейцарии Виола Амхерд на открытии «мирной конференции» заявила, что разрешение конфликта на Украине невозможно без участия в этом процессе России. Однако представители РФ на данное мероприятие в Бюргенштоке приглашены не были.