Москва, 17 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия будет продолжать работать со всеми странами, кто готов к этому, президент Владимир Путин открыт для диалога, заявил на брифинге 17 июня его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Комментируя итоговый документ «форума мира», представитель Кремля отметил, что его поддержка рядом дружественных России стран не испортит их отношения с Москвой.

«Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков подчеркнул, что результативность так называемого «мирного саммита» по Украине стремится к нулю.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, Россию на мероприятие не пригласили. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит.

Позднее стало известно, что Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике саммита по Украине. Таким образом, число государств, не поддержавших итоговый документ, возросло до 15. Среди них, помимо уже названных, — Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и Ватикан.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что решение 15 стран, отказавшихся подписать финальную декларацию, подорвало значимость и без этого заведомо бесперспективного саммита. По его мнению, эти страны таким образом выразили свою позицию, отличную от антироссийской позиции Запада по Украине.

Накануне саммита, 14 июля, Владимир Путин заявлял, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей и если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.