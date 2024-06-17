Пекин, 17 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат работать с международным сообществом, прилагая усилия для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщили 17 июня в МИД КНР.

ТАСС

Таким образом в МИД КНР отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров по Украине, если Киев выведет свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Также глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если украинская сторона откажется от планов по вступлению в НАТО.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговоров», — сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Там напомнили, что в феврале прошлого года Пекин опубликовал позиционный документ по урегулированию конфликта на Украине, включающий 12 пунктов, среди которых уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмена односторонних санкций.

«Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса», — заключили в МИД КНР.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский назвал инициативу Путина «ультиматумом». Он также заявил, что российские военные якобы продолжат наступление и после выполнения Киевом условий Москвы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает инициативу Путина мирной. По его утверждению, это предложению подтверждает стремление Москвы достичь военных целей.

Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях конференции по Украине назвал инициативу Путина проблеском надежды и подчеркнул, что саммит в Швейцарии был бы более ориентированным на результат, если бы на нём присутствовали представители России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 июня назвал реакцию Запада на предложение президента России широкой, но неконструктивной. Ранее он рассказал, что президент назвал ожидаемой реакцию Запада и Киева на его предложение о мире.