Москва, 15 июня, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Реакция Запада на предложение президента России Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине была широкой, но неконструктивной, заявил 15 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Валерий Шарифулин

Журналисты спросили у него, была ли официальная реакция участников конференции по Украине, которая началась в Швейцарии 15 июня.

«Много официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера», — ответил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине в случае выведения Киевом войск из новых российских регионов. Президент также пообещал, что российские войска прекратят огонь в зоне СВО, если украинские власти начнут отводить войска и объявят об отказе от идеи вступить в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Путина, заявил, что не считает инициативу мирной. По мнению главы альянса, она подтверждает стремление Москвы достичь военных целей. Он также призвал Россию вывести войска с территорий, освобождённых от ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «несерьёзным» предложение российского лидера. Глава немецкого правительства уверен, что инициатива не может сработать.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал инициативу Путина «ультиматумом» и заявил, что российские войска якобы продолжат наступать и после выполнения Киевом условий Москвы.

Песков сообщил, что Путин назвал ожидаемой реакцию Запада и Киева на его предложение о мире. Пресс-секретарь добавил, что уже примерно понятно, как на инициативу отреагируют власти США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пожелала участникам швейцарской конференции по Украине обсудить предложения российского лидера, если они действительно хотят спасти мир.