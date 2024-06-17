Луганск, 17 июня, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Прокуратура Луганской Народной Республике утвердила в отношении 51-летнего Александра Соколова обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом ИА Регнум сообщила помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Кадр из видео

Согласно версии следствия, обвиняемый, будучи гражданином Украины, в период с октябрь 2022 года по февраль 2023 года собирал данные о перемещении российских военных и местах их дислокации, а также о маршрутах движения техники ВС России в ЛНР.

«Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджеров. В результате его действий вооружённые силы Украины могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям Вооружённых Сил Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции», — рассказали в прокуратуре.

Более того, по информации следствия, в марте 2023 года обвиняемый опубликовал в сети Интернет призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов и судебного сообщества.

Отмечается, что дело, возбуждённое следственным отделом ФСБ в ЛНР, направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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Как передавало ИА Регнум, 6 июня Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кременского района Дениса Задираку к 12 годам лишения свободы за сбор и передачу украинским спецслужбам информации о перемещении и местах дислокации российских военных. По решению суда Задирака будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

4 июня жительницу ЛНР, которая прятала два года в своей квартире двоих военных ВСУ, помогала им уехать на Украину, обвинили в госизмене. Отмечалось, что местная жительница пыталась помочь мужчинам перебраться на Украину, сделала им фиктивные медицинские документы, якобы они больны, а также купила сим-карты местного оператора. Украинских военных задержали на границе.

Перед этим в Херсонской области задержали женщину, которая помогала ВСУ, собирая сведения о российских военных. Её заподозрили в государственной измене. Гражданка России на допросе рассказала, что передавала в Киев данные о российских войсках и военной технике в октябре 2022 — ноябре 2023 года. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

15 мая ФСБ сообщила, что гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. Отмечалось, что мужчина действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.