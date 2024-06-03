Луганск, 4 июня, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Жительницу ЛНР, которая прятала два года в своей квартире двоих военных ВСУ, помогала им уехать на Украину, обвинили в госизмене. Подробности сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Усачёвой, прокуратура проверила законность возбуждения следственным отделом УФСБ России уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

«По версии следствия, 50-летняя женщина, действуя по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины, скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих ВСУ», — пояснила помощник прокурора ЛНР.

Местная жительница пыталась помочь мужчинам перебраться на Украину, сделала им фиктивные медицинские документы, якобы они больны, а также купила сим-карты местного оператора. Украинских военных задержали на границе.

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным, расследование находится на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, в Херсонской области задержали женщину, которая помогала ВСУ, собирая сведения о российских военных.

Её заподозрили в государственной измене. Гражданка России на допросе рассказала, что передавала в Киев данные о российских войсках и военной технике в октябре 2022 — ноябре 2023 года. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ 29 мая сообщила о задержании жителя Мелитополя, который собирал данные для Киева о расположении российских войск в Запорожской области. Своими действиями он не успел нанести ущерб безопасности России, и его решили выдворить из страны с запретом въезда.

Силовики задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР, гражданку Украины, по подозрению в шпионаже в пользу киевского режима.