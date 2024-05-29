Херсон, 29 мая, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Херсонской области задержали женщину, которая помогала ВСУ, собирая сведения о российских военных, сообщили 29 мая в ФСБ.

ФСБ России

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Жительницу Нижнесерогозского района задержали сотрудники управления ФСБ по Херсонской области. Её заподозрили в государственной измене. Гражданка России на допросе рассказала, что передавала в Киев данные о российских войсках и военной технике в октябре 2022 — ноябре 2023 года.

«В отношении задержанной СО УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», — сообщили в ведомстве.

Санкция статьи Уголовного кодекса о госизмене предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая ФСБ проинформировала о задержании в ЛНР жительницы города Ровеньки, собиравшей данные о расположении российских войск и передававшей их на Украину. Против задержанной — гражданки Украины — возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

ФСБ 29 мая сообщила о задержании жителя Мелитополя, который собирал данные для Киева о расположении российских войск в Запорожской области. Своими действиями он не успел нанести ущерб безопасности России, и его решили выдворить из страны с запретом въезда.