Пологи, Запорожская область, 15 мая, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике, сообщило 15 мая региональное управление ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Попытку передачи данных выявила ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Выяснилось, что житель города Пологи собирал информацию о дислокации российских военных и военной техники на территории Запорожской области. Он действовал по идеологическим мотивам.

Украинец попытался передать эти данные в Киев. Мужчина не успел своими действиями нанести ущерб безопасности России. Его выдворят из страны, въезд ему закрыли на 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на военную разведку Украины. Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в интересах Киева. Он собирал и передавал на Украину сведения об объектах военной инфраструктуры Приморского края.

ФСБ 13 мая сообщила о приговоре, вынесенном судом Крыма пятерым гражданам Украины за шпионаж в пользу Киева и госизмену. Их приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии. Украинские агенты собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения российских военных в зоне СВО.